Piloto carrega no botão errado e avião "cai" 150 metros em 18 segundos

Um avião da empresa Flybe terá "caído" cerca de 152 metros em 18 segundos depois de o piloto ter acionado a configuração errada do piloto automático logo após a descolagem, segundo um relatório da Agência de Investigação de Acidentes Aéreos, do Reino Unido.

De acordo com a emissora britânica BBC, que teve acesso ao relatório, cerca de 44 passageiros e quatro tripulantes estavam a bordo no voo entre as cidades de Belfast (Irlanda) e Glasgow (Escócia) no dia 11 de janeiro, quando o avião "inclinou o nariz para baixo" em direção ao solo.

Elementos da Agência terão alertado o piloto, que corrigiu o erro a cerca de 283 metros de altitude. A companhia aérea afirma que tomou "medidas imediatas".

O relatório dá conta de que o piloto automático foi acionado de forma errada quando o avião atingiu uma altitude de cerca de 411 metros.

O avião subiu aos 457 metros, mas depois inclinou e "desceu rapidamente" porque o piloto automático estava ativado para uma altitude zero.

A equipa de bordo relatou que o avião "ficou virado para o solo" e no relatório pode ler-se que atingiu uma velocidade máxima de descida de mais de mil metros por minuto.

O piloto de 60 anos "respondeu quase imediatamente" aos alarmes do "cockpit" e desligou o piloto automático. O voo continuou como planeado e chegou a Glasgow sem mais incidentes.