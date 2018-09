Piloto morre em acidente entre dois aviões da força aérea na Nigéria

Hoje às 16:10 Facebook

Um piloto morreu num acidente entre dois aviões que estavam a realizar ensaios para as comemorações do 58.º Dia da Independência da Nigéria, anunciou esta sexta-feira a Força Aérea do país.

Um responsável da força aérea Ibikunle Daramola afirmou que o piloto morreu depois de se ter ejetado de uma das aeronaves F-7Ni durante os ensaios que decorreram esta sexta-feira, em Abuja, capital da Nigéria.

Daramola não adiantou mais detalhes sobre o acidente nem a sua causa.

A Nigéria comemora, na segunda-feira, 58 anos de independência da Inglaterra.