Piloto morto pela porta do avião

O piloto de um avião privado Gulfstream G150, da companhia alemã Private Airlines, foi morto pela porta do avião, quando se encontrava a preparar a aeronave para um voo entre Kittila, na Finlândia, para a capital russa, Moscovo.

O acidente, que está a ser classificado de "muito excecional", aconteceu quando o piloto, o co-piloto e uma assistente de bordo faziam as verificações pré-voo. A porta do aparelho saltou e atingiu o piloto de 50 anos, que morreu no local.

Segundo a imprensa local, parte da porta foram encontrados a dez metros do avião registado na Áustria e de fabrico norte-americano. O caso está a ser investigado pelas autoridades aéreas finlandesas.