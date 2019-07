Piloto retirado de avião por suspeitas de estar embriagado

Hoje às 21:33 Facebook

Um piloto da companhia aérea norte-americana Delta foi retirado do avião, já com passageiros a bordo, e detido por suspeitas de estar embriagado, esta terça-feira.

O piloto da companhia aérea Delta, Gabriel Lyle Schroeder, de 37 anos, foi detido esta terça-feira por volta das 11 horas locais, depois de ser sujeito a uma investigação pelas autoridades, segundo declarações feitas por Patrick Hogan, porta-voz do aeroporto, à CNN.

Gabriel foi retirado do avião, já completamente ocupado pelos passageiros, no aeroporto Saint Paul International, em Minneapolis, EUA, por suspeitas de estar sob a influência de álcool.

As suspeitas surgiram depois de o piloto abandonar a fila onde estavam a decorrer procedimentos de segurança. Gabriel só voltou para a fila momentos depois e entrou no avião, que iria partir para San Diego. Os seguranças sentiram o cheiro a álcool e chamaram a polícia do aeroporto, que procedeu a um teste a Gabriel. Também foi encontrada bebida alcoólica na posse do piloto.

Não foram apresentadas queixas, enquanto são esperados os resultados do teste de toxicologia.

Segundo a porta-voz da companhia aérea, a empresa e as autoridades estão a trabalhar em conjunto para esclarecer a situação. Patrick Hogan acredita que havia uma grande possibilidade de o avião ter descolado com o piloto alcoolizado.