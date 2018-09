Piloto russo encontrado com vida após 30 anos desaparecido no Afeganistão

02 Junho 2018 às 22:39 Facebook

Um piloto russo cujo avião foi abatido no Afeganistão, em 1987, foi encontrado com vida este ano. Agora, 30 anos depois, quer voltar a casa.

"Um piloto derrubado nos anos 1980 sobre o Afeganistão acaba de ser encontrado. Está vivo. É surpreendente", disse o chefe da união dos paraquedistas russo, o general Valeri Vostrotin, citado pela agência russa de notícias Ria Novostni.

O piloto, cuja identidade não foi revelada, "quer regressar ao país natal", sublinhou, à Ria Novosti, um vice-diretor de uma organização de ex-combatentes, Viatsheslav Kalinin.

"É surpreendente que tenha sobrevivido ao derrube do avião, mas também que não se tenha sabido nada dele durante tantos anos", desabafou Kalinin. Segundo o vice-diretor da organização de ex-combatentes, estão a decorrer negociações com diplomatas afegãos para confirmar a identidade do piloto e tratar do regresso a casa.

O avião foi derrubado em 1987. "O piloto deve ter uns 60 anos e talvez esteja no Paquistão, uma vez que todos os campos de prisioneiros soviéticos estavam ali situados", disse à mesma agência uma fonte não identificada.

O piloto é dos cerca de 300 militares do Exército Vermelho dados como desaparecidos em 1989, quando a Rússia deixou o Afeganistão, após uma sangrenta guerra que durou 10 anos.

Nos últimos anos, cerca de 30 desse militares foram encontrados, em grande parte graças ao esforços das famílias e do comité dos antigos combatentes soviéticos.

O caso mais recente acontecera em março. Segundo o diário online russo "Golbis", o soldado soviético ucraniano Igor Bilokurov, encarcerado pelos afegãos em 1988, foi encontrado por acaso no Afeganistão por uma expedição científica ucraniana.

Em 2013, o soldado Bajretdin Jakimov, oriundo do Uzbequistão, foi também encontrado vivo no Afeganistão. Gravemente ferido, em 1980, foi salvo por civis afegãos e manteve-se no país, com uma nova identidade, revelou o diário russo "Argumenty i Fakty".