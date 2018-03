Pilotos da EasyJet suspensos por "brincar" no telemóvel durante voo

Hoje às 16:07 Facebook

Twitter

Dois pilotos foram suspensos pela companhia aérea EasyJet, depois de ter sido revelado um vídeo que mostra o copiloto a "dançar" com um boneco animado, numa aplicação do Snapchat, durante um voo a 9000 metros (30 mil pés) de altitude.

O capitão Michel Castellucci publicou um vídeo, no Instagram, do seu copiloto a dançar com um boneco animado de uma coruja, enquanto controlava o avião, esta quarta-feira, no voo que seguia de Paris para Madrid, de acordo com o The Sun. O vídeo foi visto mais de seis mil vezes, antes de a conta ter sido apagada.

O capitão também publicou uma selfie no Instagram, a perguntar aos seguidores se queriam "mais", descrevendo-se a si e ao seu colega como "#teamflyingnut".

O representante da EasyJet referiu que o vídeo foi feito enquanto o voo estava controlado e, consequentemente, os passageiros não corriam perigo.

"Isto não é aceitável e não é representativo dos milhares de pilotos profissionais que trabalham para a companhia aérea. Estamos a tratar deste assunto de forma séria e como tal, os pilotos foram suspensos, de acordo com os nossos procedimentos, aguardando uma investigação.", referiu o representante.