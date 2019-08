Pilotos detidos com álcool no sangue antes de operarem voo para Nova Iorque

Hoje às 16:40 Facebook

Dois pilotos da United Airlines foram detidos no aeroporto de Glasgow, na Escócia, com valores de álcool no sangue superiores ao permitido pela legislação, momentos antes de operarem um voo com destino a Nova Iorque, nos EUA.

Segundo a polícia escocesa, os agentes receberam uma denúncia e deslocaram-se ao aeroporto de Glasgow às 6.35 horas da manhã deste domingo. Após um controlo, comprovaram que os pilotos não estavam nas condições requeridas para operaram o voo UA162, com hora de partida prevista para as 8 horas, com destino a Nova Iorque, e que foi cancelado.

As autoridade adiantam, em comunicado, que os homens, de 45 e 61 anos, pilotos da companhia norte-americana United Airlines (UA), ficaram detidos e devem comparecer perante um tribunal, na próxima terça-feira, acusados do delito de consumo de álcool, regulado pela Lei de Segurança de Ferrovia e Transportes, de 2003.

A legislação escocesa penaliza o exercício de certas profissões sob efeito de álcool e drogas, de modo que o limite de álcool permitido no sangue aos pilotos de aviação é menos de metade do que está autorizado aos condutores.

A UA fez já saber que os pilotos "foram imediatamente suspensos" e que está "a cooperar totalmente" com as autoridades para esclarece o sucedido. "Remos níveis elevados de exigência para os nosso funcionários e uma política restrita de tolerância zero face ao consumo de álcool", acrescentou aquela companhia aérea norte-americana.