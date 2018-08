Pinturas intactas descobertas em casa soterrada há dois mil anos em Pompeia

JN Hoje às 11:11 Facebook

Após a erupção do vulcão Vesúvio, em agosto do ano de 79 d.C., uma das mais catastróficas de sempre, a cidade de Pompeia ficou completamente destruída. As escavações arqueológicas mais recentes descobriram uma casa com quase dois mil anos, ainda com pinturas intactas nas paredes.

A casa, localizada na área de Régio V, perto de Nápoles, é luxuosa, tem muitos afrescos e uma decoração vintage. Os arqueólogos apelidaram-na de "Casa de Júpiter" porque um dos afrescos retrata Júpiter, o deus supremo da mitologia romana.

Massimo Osanna, diretor do Parque Arqueológico de Pompeia, contou à agência Ansa que o dono da casa "deve ter sido um homem rico e culto".

Entre os séculos 18 e 19, uma parte do local já tinha sido explorado.