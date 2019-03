Pista terrorista "levada a sério" em ataque na Holanda

Hoje às 13:35 Facebook

Uma pista terrorista está a ser "levada a sério" na investigação do ataque de segunda-feira num elétrico na cidade de Utrecht, anunciaram, esta terça-feira, os procuradores holandeses, garantindo que "não há ligação" entre o suspeito e as vítimas.

"Nesta fase, um motivo terrorista é levado a sério", referiram em comunicado conjunto o Ministério Público e a polícia local, contrariando a versão da família do alegado autor do ataque, que considerou "pequena" a probabilidade de a motivação ser terrorista, indicou a agência noticiosa estatal Anadolu.

Segundo os procuradores, a natureza do ataque e uma nota encontrada no carro utilizado pelo principal suspeito, Gokmen Tanis, dão razões para considerar que não existe uma relação entre o principal suspeito e as vítimas.

A polícia holandesa está a interrogar hoje as três pessoas detidas após o ataque que provocou três mortos e cinco feridos na cidade de Utrecht, incluindo Gokmen Tanis, homem de ascendência turca e considerado o principal suspeito.

Gokmen Tanis, de 37 anos, foi detido na segunda-feira à noite, depois de o seu irmão mais novo, conhecido pelos serviços secretos holandeses (IADL) pelas suas ideias extremistas, ter sido preso. Segundo a agência de notícias Efe, uma terceira pessoa também foi detida, mas a sua identidade não foi revelada.