PJ da Guiné-Bissau apreende droga em voo da TAP proveniente do Brasil

A Policia Judiciária (PJ) guineense deteve um jovem que viajava num avião da TAP, do Brasil para Bissau, com escala em Lisboa, com 102 cápsulas de cocaína no estômago.

Segundo fonte da PJ da Guiné-Bissau, o jovem, apresentado pela PJ como "correio da droga", chegou a Bissau no voo de sábado, tendo expelido, ainda no avião, 100 cápsulas da droga que tinha no estômago e mais duas já em terra.

No total são 1.150 gramas de cocaína, indicou ainda a fonte da PJ, acrescentando que o detido já foi apresentado ao Ministério Público.

O jovem, de nacionalidade guineense, aguarda pela instrução do processo nas celas da polícia em Bissau.