Plantadas mais de 350 milhões de árvores num dia na Etiópia

A iniciativa "Green Legacy" superou a meta inicial de plantar 200 milhões de árvores em apenas 12 horas e bateu o recorde mundial. A campanha pretende alertar o público para a degradação ambiental na Etiópia.

Segundo a Organização das Nações Unidas, a cobertura de floresta na Etiópia está a diminuir de forma acentuada. No início do século XX, as árvores ocupavam cerca de 35% do território. Hoje em dia, apenas 4% do país tem mancha verde.

De forma a combater a desflorestação e atenuar os efeitos das mudanças climáticas, foram plantados 353 milhões de árvores em 12 horas. Esta ação faz parte de uma campanha de plantação que pretende alcançar quatro mil milhões de árvores ainda este verão, disse Getahum Mekuria, ministro da Inovação e Tecnologia.

À frente do projeto está o primeiro-ministro Abiy Ahmed. A participação foi expressiva. Até os serviços públicos foram encerrados, na segunda-feira, para que todos pudessem participar.

Milhões de etíopes vindos de várias zonas do país quiseram fazer parte do desafio e, nas primeiras seis horas, Abiy Ahmed publicou no Twitter que cerca de 150 milhões de árvores já tinham sido plantadas. Completada a tarefa, um total de 353.633.660 árvores foram cultivadas.

O atual recorde mundial de plantação de árvores num único dia foi alcançado pela Índia que, em 2016, teve 800 mil voluntários a plantar mais de 50 milhões de árvores.

Contudo, não está confirmado que o Guinness World Records tenha monitorizado esta plantação em massa da Etiópia.