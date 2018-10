EMANUEL CARNEIRO Hoje às 13:26 Facebook

Dominica, nas Caraíbas, vai banir, a partir de janeiro, o plástico de uso único. É um "imperativo ambiental".

A ilha caribenha de Dominica entrou na luta contra o plástico de uso único. Para isso, a pequena nação pretende banir completamente os plásticos comuns, os copos descartáveis e os recipientes para alimentos, proibição essa com entrada em vigor em janeiro do próximo ano. Será uma das leis antiplástico mais duras a nível mundial. O Governo encara-a como "um imperativo ambiental".

"Dominica orgulha-se de ser a "Ilha da natureza". Devemos merecer e refletir essa designação em todos os aspetos", salienta o primeiro-ministro, Roosevelt Skerrit. "O problema da gestão dos detritos sólidos afeta essa perceção."

Por outro lado, o Executivo quer restringir as importações de recipientes não biodegradáveis e, deste modo, cortar o fluxo nas lojas e nos restaurantes que os distribuem.

Na Dominica, vivem 73 543 pessoas em 754 quilómetros quadrados. Já as águas quentes da ilha são um dos locais mais procurados para a migração de cachalotes. Portanto, há urgência para eliminar os plásticos, considerados extremamente prejudiciais aos mamíferos marinhos.

Além disso, em setembro do ano passado, a ilha foi devastada pelo furacão Maria e os efeitos da tempestade ainda se fazem sentir intensamente, em particular, nas infraestruturas.

A Dominica é 100 vezes mais pequena do que a cidade de Nova Iorque, nos EUA, pelo que a nova lei não reduzirá significativamente a contaminação global pelo plástico.

No entanto, reforça a mensagem de que os plásticos de uso único estão em vias de desaparecer. Até porque, nos últimos anos, mais de 60 países adotaram medidas contra aquele material.

Para um país que depende das suas paisagens, terrestres e aquáticas, para o turismo, o Executivo da Dominica está muito ciente dos efeitos negativos que o plástico acarreta e dos benefícios das alternativas sustentáveis.

Felizmente, a força propulsora por trás deste esforço é a crescente consciência - a nível global - dos danos que a contaminação plástica tem provocado nos oceanos. E não só.

Menos sacas nas praias

Um estudo recente sugere que houve uma queda significativa no número de sacas nas praias do Reino Unido desde que um imposto sobre o plástico foi introduzido, em 2015. A Nova Zelândia e a Austrália seguiram o exemplo para eliminar gradualmente as sacas.

Guerra às palhas

Empresas de grande dimensão, como Starbucks e Disney, anunciaram novas estratégias para abolir o uso de palhas de plástico.

A Grande Mancha

O exemplo mais visível dos resultados do uso excessivo de plástico é a Grande Mancha de Lixo do Pacífico, uma autêntica ilha flutuante feita de plásticos. Calcula-se que se estenda por 1,6 milhões de quilómetros quadrados.