Plataforma privada inicia operações cambiais com cotação do mercado negro

Uma plataforma privada de câmbio de moeda estrangeira, a Interbanex, que usa como referência o preço do dólar no mercado negro venezuelano, entrou em funcionamento, na segunda-feira. autorizada pelo Banco Central da Venezuela (BCV).

"Atenção, a Interbanex, passa a fazer parte do Sistema de Mercado Cambial no país, devidamente autorizada para atuar pelas autoridades do Ministério de Economia e Finanças e pelo Banco Central da Venezuela", anunciou o BCV, através da sua conta no Twitter.

Por outro lado, a Interbanex confirmou que iniciou operação de interação financeira, como operador cambial, com outros bancos autorizados e com uma taxa de 3.200 bolívares soberanos por dólar norte-americano (3.640,57 BsS por euro), o mesmo valor a que é cotado no mercado negro.

"Interbanex é uma plataforma privada de intercâmbio de divisas em que a taxa de câmbio é determinada por quem oferta e pelos demandantes de maneira completamente transparente", explicou a empresa.

A Interbanex iniciou operações pelas 09:30 (13:30 em Lisboa) e, segundo a empresa, "o tipo de câmbio vai sendo ajustando, durante o dia, à oferta e procura".

Na Venezuela vigora, desde 2003, um sistema de controlo cambial que impede a livre obtenção local de moeda estrangeira e obriga os cidadãos e os empresários a recorrerem às autoridades para aceder a divisas para viagens e importações.

Com frequência os empresários queixam-se de dificuldades e lentidão no processo.

Nos últimos meses, as autoridades venezuelanas têm flexibilizado as operações cambiais no país.