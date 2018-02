Pó branco que levou nora de Trump para o hospital era amido de milho

Ontem às 22:35 Facebook

Uma das noras de Donald Trump foi hospitalizada, por precaução, esta segunda-feira, depois de ter aberto um envelope que continha um pó branco que - sabe-se agora - era nem mais nem menos do que amido de milho.

Vanessa Trump e outras duas pessoas foram assistidas pelos bombeiros, depois de a mulher do filho mais velho do presidente norte-americano, Donald Trump Jr., ter aberto um envelope, dirigido ao marido, que continha um pó branco que a polícia rapidamente descreveu como inofensivo. Mais tarde, confirmou o "The New York Times", as autoridades determinaram que a substância era amido de milho, uma farinha feita a partir daquele cereal, para usos culinários.

A mulher de Trump Jr., que estava no apartamento onde reside, em Manhattan, ligou para o serviço de emergências depois de ter começado a sentir náuseas, após ter aberto a correspondência endereçada ao marido. Não se sabe o que esteve na origem da indisposição mas, segundo as autoridades, é certo que não foi um efeito provocado diretamente pela substância, nem poderia ser, face à natureza do produto.

Entretanto, o marido de Vanessa escreveu, no Twitter, descreveu a situação como "incrivelmente assustadora" e disse-se "grato" por a mulher e os filhos estarem bem. "É verdadeiramente nojento que certos indivíduos optem por expressar as suas opiniões contrárias com um comportamento tão perturbador", lamentou.

Em 2011, depois do 11 de setembro, envelopes com a substância causadora do carbúnculo (doença infecciosa altamente letal) foram enviados para gabinetes de governantes, matando cinco pessoas.

A ocorrência está a ser investigada pelos Serviços Secretos e por gentes da polícia de Nova Iorque.