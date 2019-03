Polícia alemã evita atentado de grande escala em Frankfurt

Hoje às 17:37 Facebook

As autoridades da cidade Frankfurt, na Alemanha, anunciaram, esta sexta-feira, que desativaram um atentado terrorista. Na operação policial estiveram envolvidos 200 agentes e foram detidas dez pessoas.

A nacionalidade dos detidos não foi revelada mas as autoridades confirmam que os homens, com idades compreendidas entre os 20 e os 42 anos, viviam em Frankfurt, Offenbach, Wiesbaden e Mainz. Inicialmente foram detidas dez pessoas, mas a investigação centra-se agora em dez suspeitos.

Os cabecilhas do plano são dois irmãos de 31 anos, de Wiesbaden , e um rapaz, de 21 anos, de Offenbach. Todos têm ligações à comunidade local salafista, uma corrente conservadora do Islão.

Matar os infiéis

De acordo com as investigações iniciais, os suspeitos estavam a preparar um ataque que envolveria carros e armas suficientes para matar o "maior número possível de infiéis", revela o "DW". O grupo já tinha mesmo alugado um veículo e estabeleceram contactos com negociantes de armas.



Durante a operação policial, foram encontrados 20 mil euros em dinheiro, diversas facas, pequenas quantidades de narcóticos e material informático.

As acusações incluem financiamento de atividades terroristas e conspiração para cometer crimes. Os acusados vão ser presentes a tribunal ainda esta sexta-feira. Nos últimos meses as autoridades alemãs foram capazes de anular vários planos do género.