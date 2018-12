Polícia alemã reforça controlo de postos fronteiriços com a França

Hoje às 09:38 Facebook

A polícia alemã intensificou o controlo nos postos fronteiriços com a França após o atentado de terça-feira em Estrasburgo, que causou três mortos e 13 feridos e cujo autor continua a monte.

"O autor do atentado no mercado de natal em Estrasburgo permanece em fuga. Mantêm-se os controlos na fronteira germano-francesa [repostos na noite de terça-feira], pelo que podem continuar a registar-se tempos de espera nas passagens fronteiriças", alertou esta quarta-feira a polícia através da sua conta oficial na rede social Twitter.

Os controlos estão também a ser reforçados nos transportes públicos, tendo sido, entretanto, reposta a circulação do comboio transfronteiriço D, suspensa na noite de terça-feira, segundo a imprensa.

Por outro lado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha atualizou as recomendações para as pessoas que queiram viajar para França.

"Na noite de 11 de dezembro de 2018 aconteceu um atentado contra um mercado de natal em Estrasburgo que fez vítimas mortais e feridos. Foi decretado o nível máximo de alerta e intensificaram-se os controlos fronteiriços. Pede-se aos viajantes que sejam especialmente prudentes e sigam estritamente as indicações das forças de segurança", pode ler-se na página online do ministério.

O titular do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas, manifestou através da sua conta no Twitter profunda consternação e expressou condolências aos familiares das vítimas. "Faremos tudo para apoiar os nossos amigos franceses", escreveu.

O ataque no mercado de natal de Estrasburgo, na terça-feira à noite, provocou pelo menos três mortos e 13 feridos, oito dos quais em estado crítico, segundo informações das autoridades francesas.

As forças de segurança montaram uma operação de caça ao homem para tentar deter o autor do ataque, que ficou ferido numa troca de tiros com um soldado antes de abandonar o local.

O Ministério Público francês abriu uma investigação por homicídio e tentativa de homicídio relacionada com uma organização terrorista, assim como por associação terrorista.

O Governo francês elevou o nível de alerta no país para "emergência por atentado", com um reforço de controlo nas fronteiras, aumento de segurança nos mercados de Natal e mobilização de meios envolvidos no dispositivo antiterrorismo.

A cidade de Estrasburgo, localizada no nordeste da França, junto à fronteira com a Alemanha, acolhe a sede do Parlamento Europeu.