Polícia anti-terrorismo investiga ataque com faca que feriu três pessoas

Um agente da polícia de transportes e duas outras pessoas foram esfaqueados, na última noite, na estação de Victoria, em Manchester, Inglaterra, num caso considerado "crítico" e que está a ser investigado por agentes da divisão de Contraterrorismo da polícia.

O suspeito foi detido pelas autoridades, que estão a investigar os contornos da situação, já que há relatos de que antes de esfaquear as vítimas o homem terá gritado algumas palavras em árabe, segundo revela o jornal "The Guardian". Uma mulher na casa dos 50 anos foi ferida no abdómen e na cara, um homem foi atingido na barriga e o agente da polícia sofreu ferimentos no ombro.

O detido, na casa dos 30 anos, foi travado com recurso a armas taser e gás pimenta. É acusado de tentativa de homicídio com uma faca de cozinha. Testemunhas afirmam que o agressor terá dito aos agentes que enquanto o Reino Unido participasse em bombardeamentos a outros países, "estas coisas iriam continuar a acontecer".