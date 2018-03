Hoje às 17:24 Facebook

Um polícia foi atacado com uma espada, em Manchester, no Reino Unido, e foi hospitalizado com ferimentos graves.

O suspeito do ataque, um homem de 23 anos, foi detido. O incidente ocorreu na Whalley Range, em Manchester, cerca das 13.50 horas deste domingo.

Um outro polícia ficou ferido, sem gravidade, no ataque, que ocorreu quando os agentes tentavam deter o homem que estaria a ameaçar pessoas na rua com uma espada.

Após o alerta, vários polícias ocorreram ao local, mas o suspeito refugiou-se no jardim de uma casa. Saiu a brandir a espada e feriu dois dos agentes.