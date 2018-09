Polícia baleou um homem que estava a perturbar a ordem pública em Berlim

03 Junho 2018 às 18:18 Facebook

Um polícia baleou um homem que estava a perturbar a ordem pública no interior da catedral de Berlim, na Alemanha.

A polícia alemã excluiu como um ato terrorista o incidente, em que um homem armado com uma faca foi neutralizado e ferido por disparos de um agente policial presente no local.

"Não existem provas de que existam motivações terroristas por detrás deste incidente", disse uma porta-voz da polícia alemã, em declarações à agência noticiosa francesa France Presse (AFP).

A porta-voz policial precisou que o homem que estava a causar distúrbios no interior do edifício religioso, e que provocou o pânico no local, é um cidadão austríaco de 53 anos.

"Por volta das 16 horas (15 horas de Portugal continental), a polícia interveio por causa de uma pessoa que estava a provocar distúrbios, depois um agente policial fez uso da sua arma de serviço", precisou a mesma porta-voz, que acrescentou que o homem "ficou ferido nas pernas" e que foi hospitalizado "nos cuidados intensivos".

As autoridades acrescentaram que um agente policial sofreu igualmente ferimentos, provocados por "um projétil" que terá sido disparado por outro elemento das forças policiais.

Segundo testemunhas no local, citadas pelos meios de comunicação alemães, o homem manifestava sinais de estar muito confuso.

A catedral luterana de Berlim, localizada no centro histórico da capital alemã, é uma das principais atrações turísticas daquela cidade. Foi construída entre 1894 e 1905 sob o reinado do imperador Guilherme II, que também foi governador supremo da Igreja Evangélica da Prússia.

Vários milhares de pessoas visitam ou passam diariamente junto do edifício religioso, localizado perto dos principais museus de Berlim, na zona conhecida como a Ilha dos Museus.