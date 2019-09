Polícia brasileira detém dois suspeitos por pirataria contra autoridades

Hoje às 18:35 Facebook

A Polícia Federal brasileira deteve, na quinta-feira, dois novos suspeitos de piratearem o telemóvel de autoridades, entre elas o ministro da Justiça, Sergio Moro, e procuradores da operação Lava Jato, informaram fontes oficiais.

Segundo a polícia, cerca de 30 agentes federais participam na segunda fase da "Operação Spoofing" [termo que se refere a um tipo de falsificação tecnológica], que envolveu a prisão temporária de dois suspeitos e busca e apreensão em quatro imóveis ligados à organização criminosa investigada.

Os mandados foram cumpridos no estado de São Paulo e no Distrito Federal.

De acordo com a imprensa local, que cita fontes da investigação, um dos detidos é o programador informático Thiago Martins Santos, detido em Brasília, e Luiz Molição, que foi apanhado pela polícia no interior de São Paulo.

Os suspeitos têm ligação com o grupo liderado pelo 'hacker' Walter Delgatti Neto, detido em 23 de julho, na primeira fase da operação, por alegadamente terem praticado crimes cibernéticos contra mais de mil vítimas, entre elas o Presidente do país, Jair Bolsonaro.

Walter Delgatti Neto confessou que cometeu pirataria e transferiu as informações para o portal de jornalismo de investigação 'The Intercept', que desde junho tem divulgado diálogos atribuídos ao ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sergio Moro, e aos procuradores da Lava Jato, colocando em causa a imparcialidade daquela operação.

O 'hacker' declarou ainda que entregou as informações de forma anónima e gratuita ao jornalista norte-americano e fundador do The Intercept Brasil, Glenn Grennwald.

Sergio Moro e membros do grupo de trabalho da Lava Jato estão envolvidos num escândalo, conhecido como "Vaza Jato", que começou em 09 de junho, quando o The Intercept Brasil e outros 'media' parceiros começaram a divulgar reportagens que colocam em causa a imparcialidade da maior operação contra a corrupção no país.

Baseadas em informações obtidas de uma fonte que não foi identificada, estas reportagens apontam que Moro terá orientado os procuradores da Lava Jato, indicado linhas de investigação e adiantado decisões enquanto era juiz responsável por analisar os processos do caso em primeira instância.

Se confirmadas, as denúncias indicam uma atuação ilegal do antigo magistrado e dos procuradores brasileiros porque, segundo a legislação do país, os juízes devem manter a isenção e, portanto, estão proibidos de auxiliar as partes envolvidas nos processos.

Sergio Moro e os procuradores da Lava Jato, por seu turno, negam terem cometido irregularidades e fazem críticas às reportagens do The Intercept e plataformas parceiras, afirmando que são sensacionalistas e usam conversas que podem ter sido adulteradas, acrescentando que foram obtidas através de crime cibernético.

Todos os quatro alvos da primeira etapa da operação continuam detidos em Brasília, após a prisão temporária ter sido convertida em preventiva, sem prazo para terminar.