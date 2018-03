Polícia britânica lança alerta após desaparecimento de duas irmãs

Hoje às 09:25 Facebook

Bernadett Berki e Szimonetta Berki, irmãs de 12 e 11 anos, respetivamente, residentes em Kirklees, no condado inglês de West Yorkshire, estão desaparecidas desde dia seis de março.

O desaparecimento das crianças foi anunciado publicamente pelas autoridades de West Yorkshire no sábado. Em comunicado, a polícia adianta que as jovens, residentes em Batley, têm família na cidade de Huddersfield, avançando a hipótese de estarem com três familiares, duas mulheres e um homem.

"Estamos preocupados com o bem-estar de Bernadett e Szimonetta, e queremos assegurar que não estão com problemas. A nossa prioridade é garantir que estão bem", disse o inspetor Lee Donnellye, citado na nota da polícia de Kirklees, que apela a quaisquer informações de alguém que tenha visto as crianças, que a imprensa britânica adiantou serem irmãs.