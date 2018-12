Cerco a bairro de Estrasburgo termina com quinta detenção

Hoje às 15:23, atualizado às 16:29 Facebook

Uma importante operação policial decorreu esta quinta-feira à tarde no bairro de Neudorf, em Estrasburgo, onde foi perdido o rasto de Chérif Chekatt, autor do tiroteio num mercado de Natal na noite de terça-feira. O cerco terminou com uma detenção.

De acordo com a imprensa francesa, trata-se da quinta pessoa a ser detida no âmbito das investigações ao ataque, depois de quatro indivíduos "próximos" do suspeito terem sido detidos durante a noite.

Polícias fortemente armados e protegidos por escudos avançaram pelo bairro e entraram em diversas casas, com armas automáticas prontas a disparar, referiu a agência noticiosa AFP.

"Trata-se de uma operação de busca semelhante às que ocorreram nas últimas 36 horas. Não anuncia nada, e deixemos que o inquérito prossiga", declarou perante o Senado o ministro do Interior, Christophe Castaner.

Um responsável policial precisou à AFP que esta operação foi desencadeada no âmbito do inquérito, mas não tem "por objetivo imediato" a detenção do suspeito.

Numerosos veículos da polícia foram colocados nas ruas do bairro para bloquear a circulação. Os transeuntes e jornalistas presentes foram convidados a deixar o local.

Na terça-feira à noite, o francês Chérif Chekatt, 29 anos, nascido em Estrasburgo e com origens marroquinas, abriu fogo no mercado de Natal de Estrasburgo, num ataque que fez pelo menos dois mortos e 13 feridos. Após uma troca de tiros com um soldado, conseguiu escapar e continua a ser procurado.