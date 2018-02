Polícia chinesa usa óculos de reconhecimento facial para identificar suspeitos

Hoje às 11:39 Facebook

Agentes de óculos escuros capazes de identificarem suspeitos parece ser uma cena saída de um filme futurista. Mas já é realidade na China. O sistema testado com êxito em Henan pode facilitar o trabalho das autoridades em todo o mundo, mas levanta questões relacionadas com a privacidade dos utilizadores.



O final do Ano Novo lunar foi a altura escolhida para a realização dos primeiros testes. Na cidade de Zhengzhou, capital de Henan, onde vivem quase 100 milhões de pessoas, vários agentes foram colocados às portas das entradas das estações de comboios de alta velocidade.

As câmaras, que equipam os óculos semelhantes aos do projeto Google Glass, permitem captar a cara de todos os passageiros cruzando essa informação com a base de dados da polícia, sendo, assim, mais fácil identificar um suspeito. A informação é depois passada ao agente, de forma quase imediata, que a recebe numa espécie de tablet.

Desde o dia 1 de fevereiro, a polícia chinesa já conseguiu deter sete pessoas. O sistema vai mais além de encontrar potenciais criminosos no meio da multidão. Consegue mesmo verificar a identidade de todas as pessoas que vê. Assim, para além dos sete criminosos, conseguiu também identificar 26 passageiros que viajavam sem título de transporte válido.

Ao "Global Times", um porta-voz da equipa de Segurança Pública daquela província explicou que a tecnologia, que tem na base a inteligência artificial, apenas necessita da imagem da cara de uma pessoa para começar a procura.

Apesar dos benefícios que esta tecnologia, a par de outras testadas em diferentes cidades chinesas, pode trazer para a segurança, há quem questione os riscos associados à monitorização mais apertada dos cidadãos.

O jornal " South China Morning Post", de Hong Kong, informou que Pequim está empenhado em criar um sistema de reconhecimento facial altamente evoluído que permite, em apenas três segundos, identificar 90% da população chinesa.