Polícia descobre confissão dos crimes no telemóvel de bombista de Austin

As autoridades descobriram uma gravação de 25 minutos no telemóvel do homem suspeito de ter causado as explosões em Austin, nos Estados Unidos, que causaram dois mortos e quatro feridos, considerando que se trata de uma confissão.

O chefe da polícia de Austin, Brian Manley, referiu que o suspeito, Mark Anthony Conditt, fala na gravação com grande detalhe sobre as diferenças entre as bombas que construiu.

O suspeito morreu na quarta-feira na explosão de uma das suas bombas, num parque de estacionamento de um motel de Austin, quando a polícia de intervenção se aproximava do carro em que se encontrava. As autoridades suspeitam de suicídio.

Mark Anthony Conditt cresceu em Pflugerville, um subúrbio a nordeste de Austin, onde ainda morava depois de ter saído de casa dos pais. Pflugerville não fica longe do local da explosão da primeira bomba - a 02 de março, que resultou na morte de Anthony House, de 39 anos.

A polícia afirma que ainda não está clara a motivação dos crimes e desconhece-se se Conditt conhecia alguma das vítimas.

O suspeito frequentou a universidade de 2010 a 2012, mas não concluiu os estudos, confirmou uma porta-voz da instituição. Trabalhou algum tempo numa empresa local e não tinha cadastro, informou o governador Greg Abbott à televisão KXAN-TV, em Austin.