Polícia desembarca à força 77 migrantes resgatados no Mediterrâneo

As autoridades líbias desembarcaram à força 77 migrantes que, por medo de serem torturados nos centros de detenção da Líbia, não quiseram abandonar, no porto de Misrata, o navio porta-contentores que os resgatou no Mediterrâneo.

"As forças policiais, armadas, entraram no barco e tiraram os migrantes à força. No meio dos confrontos foi lançado gás lacrimogéneo. Algumas pessoas ficaram feridas", disse à agência de notícias Efe uma testemunha que se encontrava no porto.

Fontes policiais explicaram à agência espanhola que os migrantes foram levados, na terça-feira à noite, para centros de detenção, apesar do pedido da organização não-governamental Amnistia Internacional, que advertiu que tal ação seria uma nova violação aos direitos humanos.

O porta-voz do navio com bandeira do Panamá, Ayoub Jassem, disse que as forças de segurança entraram no barco depois de as negociações com os migrantes terem falhado o objetivo de um desembarque voluntário.

"Apenas 14 dos 91 migrantes aceitaram abandonar o barco", afirmou, acrescentando que "seis migrantes ficaram feridos na operação e foram transportados ao hospital mais próximo".

A coordenadora humanitária da ONU para a Líbia, María Ribeiro, denunciou o assalto ao navio, em comunicado divulgado nas redes sociais.

"A comunidade humanitária está triste pela forma como os factos se sucederam. Os refugiados e migrantes que estavam a bordo procediam da Etiópia, da Eritreia, do Sudão do Sul, do Paquistão, do Bangladesh e da Somália", destacou.

"Não querer abandonar um barco relativamente seguro que os resgatou do perigo no mar é uma reação compreensível. Não é aceitável que os esforços de mediação não tenham permitido uma solução pacífica", acrescentou.

A organização afirmou que o facto de o navio ter sido obrigado a navegar rumo à Líbia depois do resgate supõe uma violação da lei internacional, que impede o desembarque de pessoas em países onde não se respeitam os direitos humanos.

"A recusa de desembarcar é uma prova clara das horríveis condições a que os migrantes e requerentes de asilo estão sujeitos nos centros de detenção da Líbia", assinalou Heba Morayef, diretora da Amnistia Internacional no Médio Oriente e norte de África.

"Os governos europeus e o governo do Panamá devem trabalhar com as autoridades líbias e encontrar uma solução para garantir que estas pessoas não vão ser detidas de forma indefinida na Líbia, onde se pratica a tortura", alertou.

Já a Human Rights Watch incitou as autoridades líbias a "permitirem imediatamente que as Nações Unidas e organizações não-governamentais contactem com as pessoas expulsas à força do navio, encontrem alternativas para sua detenção, e investiguem eventuais recursos ilegais à força".

Os 91 migrantes foram resgatados no passado dia 09 de novembro quando navegavam à deriva num barco pneumático precário que deixou as costas líbias com a intenção de chegar a Itália.

Quando regressaram ao porto de Misrata, 14 deles aceitaram desembarcar e o resto negou-se a deixar o barco, assegurando que preferiam "morrer a bordo" do que voltar para um país onde dizem ter sofrido tortura.

Depois da insurreição em 2011 que derrubou Muammar Kadafi do poder, a Líbia é vítima do caos e da guerra civil, sendo também um ponto de passagem para migrantes que fogem de guerras ou da pobreza em África, procurando melhores condições de vida na Europa.

Vários grupos de direitos humanos alertaram que os migrantes estão sujeitos à exploração, aos abusos de traficantes e a milícias locais.

Nos últimos anos, os países europeus forneceram formação e fundos às autoridades da Líbia para reduzir o fluxo migratório no mar Mediterrâneo, onde milhares de migrantes perderam a vida.

Os navios comerciais tornaram-se cada vez mais a única possibilidade de resgate de migrantes no mar e, nos últimos meses, encontraram-se repetidamente em situações de hostilidade à chegada dos migrantes por parte de governos europeus, paralelamente com a vigência da lei internacional marítima que obriga o resgate de pessoas.

A agência da ONU para as migrações (ACNUR) anunciou que cerca de 850 migrantes morreram ao tentar atravessar o mar Mediterrâneo, desde o início de 2018, comparando com 2.100 no mesmo período em 2017.

A agência estima que mais de 40 mil alcançaram os países europeus desde janeiro de 2018, comparando com 80 mil na mesma altura em 2017.