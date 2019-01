Polícia detém sete suspeitos de tentar reorganizar a máfia siciliana

Hoje às 11:20 Facebook

A polícia italiana deteve esta terça-feira sete pessoas acusadas de tentarem reorganizar a máfia siciliana (Cosa Nostra), incluindo dois familiares de chefes históricos desta organização criminosa.

O Ministério Público de Palermo informou, em comunicado, que entre os presos estão Leandro Greco, neto de Michele Greco, um dos líderes históricos da "Cosa Nostra", e Calogero Lo Piccolo, filho do "capo" Salvatore Lo Piccolo, que foi preso em 2007.

O procurador de Palermo, Francesco Lo Voi, dirigiu esta operação que levou à detenção destas pessoas graças à colaboração de dois membros da máfia siciliana, Filippo Bisconti e Francesco Colletti, presos em dezembro.

Ambos eram chefes dos chamados "mandamenti", cada um num distrito, já que a "Cosa Nostra" divide as áreas de gestão de atividades ilegais.

Bisconti e Colletti foram presos a 04 de dezembro numa operação chamada "Cúpula 2.0", que terminou com a prisão de 46 pessoas, incluindo Settimio Mineo, de 80 anos, que se acreditava ser o novo chefe da máfia siciliana depois da morte de Totò Riina.

Os dois decidiram colaborar com a justiça italiana e explicaram à polícia como a organização tentou reestruturar-se a partir de uma reunião que ocorreu a 29 de maio e deram detalhes da dinâmica interna, de acordo com a nota oficial do Ministério Público.