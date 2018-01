Polícia detém suspeito do homicídio de menina de sete anos que agitou Paquistão

Hoje às 15:57 Facebook

As autoridades paquistanesas anunciaram, esta terça-feira, a detenção de um suspeito de rapto, violação e homicídio de uma menina de sete anos, no início deste mês, em Kasur, no nordeste do Paquistão.

O porta-voz do Governo na província de Punjab, Malik Ahmed Khan, afirmou que o homem sobre o qual recaem as suspeitas dos crimes, identificado como Mohammed Imran, foi detido perto de Kasur.

A rapariga desapareceu nos primeiros dias de janeiro deste ano quando se dirigia para uma casa próxima, para estudar o Alcorão. Os pais encontravam-se na altura em peregrinação na Arábia Saudita.

O corpo de Ansari foi encontrado a 9 de janeiro, num caixote do lixo, disse o oficial da polícia Imran Nawaz Khan, acrescentando que a menina foi raptada, violada e assassinada.

Em 10 de janeiro, uma multidão em fúria atacou uma esquadra da polícia e um edifício público em Kasur, provocando confrontos que causaram dois mortos e vários feridos.

A polícia disse que a violência ocorreu no funeral de Zainab Ansari, cujo caso causou indignação pública e muitas lojas estiveram fechadas em Kasur em protesto pela morte da criança.

O conhecido clérigo Tahir-ul-Qadri, que participou no funeral de Ansari, pediu a substituição do governo local e responsabilizou o primeiro-ministro do Punjab, Shahbaz Sharif, por falhar na "proteção das vidas e honra de raparigas inocentes".

Qadri, rival político do partido no poder, a Liga Muçulmana do Paquistão, e que já liderou manifestações violentas na capital, lançou um ultimato a Sharif e a Sanaullah para se demitirem e evitarem protestos de rua.