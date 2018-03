Polícia deteve namorada e amigo do autor do ataque em França

JN Hoje às 11:09 Facebook

Um amigo próximo do autor dos ataques de sexta-feira em França, menor de idade, foi detido para interrogatório, este sábado, suspeito de associação criminosa terrorista. A namorada de Redouane Lakdim também ficou sob custódia policial na sexta-feira.

O jovem, nascido no ano 2000, é amigo próximo do Redouane Lakdim - um cidadão francês de origem marroquina, de 25 anos - e foi detido no âmbito da investigação aos ataques de sexta-feira em Carcassonne e Trèbles, noticiou a BFMTV citando uma fonte próxima do processo.

É a segunda detenção neste inquérito, depois de a namorada de Redouane Lakdim, de 18 anos, ter ficado sob custódia policial na noite de sexta-feira, anunciou o procurador de Paris, François Molins.

Redouane Lakdim foi abatido pela polícia durante um sequestro no supermercado U em Trèbes.

Três ataques em pouco mais de uma hora

Eram 10 horas locais de sexta-feira (nove horas em Portugal continental) quando o suspeito roubou uma viatura em Carcassonne, atirando sobre o condutor, e depois sobre o passageiro, que morreu.

Pouco depois, surpreendeu um grupo de pelo menos quatro agentes da polícia, disparando sobre eles, antes de seguir para um supermercado em Trèbles, onde fez reféns e matou duas pessoas.

O suspeito, que afirmou agir em nome do grupo jiadista Estado Islâmico, entrou no Super U cerca das 11 horas (10 horas em Portugal continental). O sequestrador terá também gritado "Deus é grande", em árabe.

O automóvel do atacante foi detetado no parque de estacionamento do supermercado. A viatura foi identificada, através da matrícula, como a mesma usada durante o ataque aos agentes policiais na rua.

Um oficial de polícia que se entregou em troca da libertação de reféns no supermercado, e que estava entre os 16 feridos do ataque, morreu este sábado, elevando para quatro o número de mortos.

O grupo jiadista Estado Islâmico reivindicou a autoria destes novos ataques em França.