Polícia do Rio de Janeiro faz grande operação contra gangue de assaltos a camiões

Hoje às 17:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Cerca de 350 polícias foram mobilizados esta quinta-feira no Rio de Janeiro para deter membros de um gangue especializado no roubo de cargas de camiões, um dos principais problemas da cidade que vive um surto de violência.

Os agentes cumpriram 25 mandados de prisão e, pelo menos, dez pessoas foram detidas até ao final da manhã em bairros da zona norte da cidade, anunciou a Polícia Civil na rede social Twitter.

As autoridades policiais destacaram que o gangue é acusado de praticar três roubos de carga por semana.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

A operação policial, com o código "Iron Man", ocorre no dia seguinte à prisão de Herbert da Silva Pinto, considerado o líder de outro bando criminoso acusado de atacar camiões nos últimos seis meses.

O aumento deste tipo de crime no Rio de Janeiro tem ganhado destaque em vídeos sobre roubos espetaculares de camiões que circulam regularmente, colocados nas redes sociais e abordados em programas de vários canais de televisão.

Os camiões roubados na capital do Estado geralmente são transportados para favelas controladas por fações criminosas, onde a carga é descarregada.

De acordo com números do Instituto de Segurança Pública (ISP) do Estado do Rio de Janeiro, cerca de 9500 roubos de camiões foram registados de janeiro a novembro de 2017.

Nos últimos seis meses diferentes corporações da polícia e o exército brasileiro realizaram várias operações para desmantelar as quadrilhas de ladrões e traficantes de drogas.

Em julho, o Governo brasileiro mobilizou 8500 soldados para ajudar no patrulhamento e em operações de segurança no Rio de Janeiro, onde a polícia está sobrecarregada com o aumento da violência.

A insegurança na cidade foi agravada pela crise financeira que afeta todo o Estado do Rio de Janeiro que há mais de dois anos está à beira da falência e não tem conseguido pagar os vencimentos com regularidade aos seus funcionários, incluindo os polícias.