Polícia do Rio de Janeiro reforçada com 142 viaturas antes do carnaval

O governador do estado brasileiro do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, entregou 152 veículos à Polícia Militar daquele estado, para serem utilizadas no reforço da segurança durante o período do carnaval.

"Temos um programa de manutenção com a finalidade de que estas viaturas tenham a máxima utilidade para as nossas forças de segurança.(...) Também enviamos um grande contingente para a cidade de Cabo Frio, que deve receber mais de um milhão de pessoas durante o carnaval. Além disso, os veículos serão também deslocados para São Gonçalo, onde o índice de criminalidade é elevado, entre outras localidades", afirmou o Witzel, citado na página da internet do governo do Rio de Janeiro.

Esta frota de 152 viaturas inclui carrinhas, automóveis e autocarros, estes para transportar os militares destacados.

Depois do carnaval, essas viaturas serão distribuídas por outras localidades.

O governador Wilson Witzel agradeceu ainda à Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro, que angariou os recursos que compraram as viaturas. Witzel acredita que elas poderão contribuir para a redução da criminalidade naquele estado.

Segundo a plataforma de reservas Booking, o Rio de Janeiro é o destino "mais desejado" no carnaval para turistas e a ocupação hoteleira na cidade já chega a 83% para esta data festiva, que começa oficialmente a 01 de março.

A capital fluminense contará com câmaras de segurança com reconhecimento facial e com controlo policial, onde serão mobilizados diariamente 3.480 guardas para o sambódromo, 5.493 para as ruas e ainda 430 veículos serão utilizados exclusivamente para operações na via pública.