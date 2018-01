Polícia dos EUA incentiva colegas a matar negros que fumam droga

Hoje às 14:53 Facebook

Um chefe-adjunto de polícia norte-americano terá incentivado a sua equipa de Louisville a atirar contra qualquer jovem de raça negra que estivesse a fumar marijuana.

Todd Shaw, de 50 anos e que trabalhou como agente policial em Louisville durante 20 anos, foi suspenso e depois despedido, após ter sido entregue uma carta ao presidente da câmara de Prospect, John Evans, a dar conta de supostas mensagens com teor racista enviadas à sua equipa através do Facebook. Nelas, Todd aconsellha "a coisa certa a fazer", caso se encontre três jovens a fumar marijuana: "Se for preto, dispara".

A carta foi enviada por Mike O'Connell, procurador do condado de Jefferson County, que descobriu as mensagens, que considera "altamente perturbadoras, racistas e ameaçadoras", datadas de setembro e outubro de 2016. A descoberta foi feita durante uma investigação a Todd, por suspeita de colaborar com um colega num caso de abuso sexual a adolescentes; Todd foi ilibado de qualquer acusação.

Nas mensagens, que pretendiam instruir a equipa de polícias a saber como lidar quando apanham jovens a fumar droga, Todd disse: "Se a mãe for boa, faz sexo com ela. Se o pai for bom, algema-o e fá-lo chupar o pénis. A não ser que ele seja preto. Nesse caso, dispara". Estas mensagens foram tornadas públicas pelo jornal local "The Louisville Courier-Journal", na quinta-feira. Todd ainda tentou que as mensagens não fossem tornadas públicas, mas a juíza Judith McDonald Burkman, citada pelo "The Telegraph", estabeleceu que isso não seria possível, uma vez que "questionam a integridade de Shaw como oficial da lei".

O advogado de Todd afirma, no entanto, que o seu cliente estava "apenas a brincar" quando enviou as mensagens de Facebook, alegando que tinha uma carreira de 30 anos como oficial de lei e que "sempre tratou as pessoas justamente e com respeito, independentemente da sua raça". Além disso, disse ainda que as frases foram enviadas em privado e como uma resposta ao facto dos polícias estarem a ser "demonizados e desmoralizados por fazerem o que é preciso para manterem a comunidade segura", cita o "The Louisville Courier-Journal".

Tanto o procurador como o presidente da câmara consideram as mensagens inaceitáveis, assim como o chefe da polícia de Louisville, Steve Conrad, que afirma que "qualquer pessoa que tem este tipo de comportamentos não tem nada que usar um uniforme e representar aqueles que juraram servir todos os membros de todas as comunidades".