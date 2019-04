Polícia encontra 87 detonadores de bombas num terminal de autocarros do Sri Lanka

Hoje às 12:50 Facebook

A polícia do Sri Lanka descobriu 87 detonadores de bombas num terminal de autocarros na capital, Colombo, depois dos ataques no domingo de Páscoa que deixaram mais de 290 mortos e 500 feridos no país.

"Oitenta e sete detonadores foram descobertos num terminal de autocarros particular de Bastian Mawatha, em Pettah", informaram as forças de segurança num comunicado.

Este distrito está localizado a meio caminho entre hotéis de luxo à beira-mar e a Igreja de Santo António, locais dos ataques de domingo de Páscoa em Colombo.

"A polícia encontrou 12 deles espalhados no chão e depois revistaram um aterro onde 75 detonadores adicionais foram encontrados", referiu a nota. "Nenhum suspeito foi preso e a polícia de Pettah continua a sua investigação", segundo o comunicado.

O Governo cingalês decretou estado de emergência a partir da meia-noite (19.30 em Portugal continental) em nome da "segurança pública".

Os sete bombistas suicidas que realizaram o ataque coordenado a igrejas e hotéis no domingo de Páscoa no Sri Lanka, que provocou 290 mortos e 500 feridos, pertenciam ao grupo islâmico local National Thowfeek Jamaath, informou o Governo cingalês.

Todos os bombistas suicidas eram cidadãos do Sri Lanka, mas as autoridades suspeitam que tinham ligações ao estrangeiro, disse o ministro da Saúde, Rajitha Senaratne, numa conferência de imprensa.

As oito explosões de domingo mataram, pelo menos, 290 pessoas, entre as quais um português residente em Viseu, e provocaram 500 feridos.

A capital do país, Colombo, foi alvo de pelo menos cinco explosões: em quatro hotéis de luxo e uma igreja.

Duas outras igrejas foram também alvo de explosões, uma em Negombo, a norte da capital e onde há uma forte presença católica, e outra no leste do país.

A oitava e última explosão teve lugar num complexo de vivendas na zona de Dermatagoda.

As primeiras seis explosões ocorreram "quase em simultâneo", pelas 08:45 de domingo (03:15 em Portugal), de acordo com fontes policiais citadas por agências internacionais.

O número de pessoas detidas relacionadas com os ataques, que não foram ainda reivindicados, também aumentou de 13 para 24, disse à agência de notícias francesa France Presse (AFP) o porta-voz da polícia Ruwan Gunasekera.

A polícia também informou hoje que uma bomba artesanal foi descoberta e desativada no domingo, perto do principal aeroporto de Colombo.