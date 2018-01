Polícia encontrado morto dentro de carro no Brasil é natural da Póvoa de Varzim

Rita Salcedas Hoje às 10:38, atualizado às 11:31 Facebook

Patrick Batista Lopes, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, foi encontrado morto, na quinta-feira, dentro do carro, numa estrada no município de Niterói. A vítima é natural da Póvoa de Varzim.

De acordo com as autoridades, citadas pelo jornal "O Globo", Patrick, de 27 anos, foi atingido por 15 tiros. O corpo foi encontrado no banco de trás do veículo, abandonado na margem da estrada, por uma equipa da Polícia Rodoviária, que patrulhava a zona.

A vítima entrou para a Polícia Militar em 2014 e trabalhava na Unidade de Polícia Pacificadora do São Carlos, que se ocupa da instituição de esquadras de polícia comunitárias em favelas.

Segundo contou ao JN Monique Miranda, irmã da vítima, Patrick nasceu na Póvoa de Varzim (distrito do Porto), mas foi para o Brasil tinha ainda um mês.

A Divisão de Homicídios de Niterói está a investigar o caso.

De acordo com a imprensa brasileira, Patrick Batista Lopes foi o sétimo polícia militar a morrer assassinado desde o primeiro dia de 2018.