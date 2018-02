Polícia faz buscas a empresários ligados ao presidente da África do Sul

Hoje às 09:57 Facebook

Uma unidade de elite da polícia da África do Sul realizou hoje buscas à casa de família do grupo empresarial Gupta, em Joanesburgo, no quadro das investigações sobre tráfico de influências que atingem a cúpula do Estado sul-africano.

"A operação está ligada" ao escândalo "Captura do Estado, nome do caso de corrupção em que se encontra implicado o presidente Jacob Zuma, disse à France Presse Hanqwani Mulaudzi, porta-voz da polícia.

Pouco depois das 08:00 (06:00 em Lisboa) um veículo civil escoltado por carros da polícia abandonou a propriedade da família Gupta mas as autoridades não confirmam se foram efetuadas eventuais detenções.

Estas buscas acontecem numa altura em se espera uma decisão de Zuma sobre o eventual afastamento do cargo de chefe de Estado.

O país enfrente uma crise política devido aos casos de alegada corrupção que envolvem o presidente.

O Congresso Nacional Africano (ANC), partido no poder, determinou que Zuma deve abandonar o poder, aguardando uma decisão oficial.