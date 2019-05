Polícia fechou ruas devido a objeto suspeito junto ao gabinete de May

Hoje às 13:25 Facebook

A polícia de Londres cortou, esta quinta-feira, toda a circulação junto ao gabinete de Theresa May, em Downing Street, devido a um "objeto suspeito". As autoridades confirmaram depois que não havia qualquer perigo e que as ruas serão "reabertas em breve".

"Estradas temporariamente cortadas ao redor de Whitehall enquanto um objeto suspeito é avaliado. Especialistas estão a tratar do assunto", podia ler-se, na manhã desta quinta-feira, no Twitter oficial da polícia "MPS Westminster".

Cerca de uma hora depois, a página voltou a publicar para dar a atualização sobre o incidente. "Contentes por informar que o objeto em questão foi totalmente avaliado e considerado não suspeito. As ruas serão reabertas em breve. Obrigado novamente pela paciência e cooperação".