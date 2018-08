Polícia fez buscas na casa da ex-presidente Cristina Kirchner

Hoje às 19:00 Facebook

A polícia argentina realizou esta quinta-feira buscas à residência da ex-presidente Cristina Kirchner, no âmbito do processo de investigação a um alegado sistema de corrupção no período de 2007 a 2015, quando ocupou a chefia do Estado.

As buscas ao imóvel de Cristina Kirchner num bairro luxuoso de Buenos Aires, testemunhadas por uma dezena de jornalistas, foram ordenadas pelo juiz Claudio Bonadio e conduzidas por duas dezenas de polícias, que instalaram um cordão de segurança e bloquearam o acesso ao edifício.

O mandado de buscas é mais uma diligência no processo que investiga o escândalo dos "cadernos de corrupção", que revelou supostos subornos à administração Kirchner por empresas de construção e obras públicas.

Na noite de quarta-feira, o Senado suspendeu parcialmente a imunidade de Cristina Kirchner, agora senadora, autorizando as buscas.

Kirchner goza de imunidade parlamentar que a impede de ser presa ou revistada, mas não pode ser inquerida pelo juiz, indiciada ou julgada.