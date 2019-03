Policia fez sandes para sem-abrigo com fezes. Foi despedido e agora volta ao serviço

Hoje às 15:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Um agente policia de San Antonio, no Texas, foi demitido após oferecer uma sanduíche com fezes de cão a um sem-abrigo, porém recuperou o emprego quase três anos depois.

O caso remonta a maio de 2016, quando Matthew Luckhurst juntou um pedaço de pão a fezes de cão e os pôs num recipiente ao lado de um sem-abrigo enquanto este dormia. Em outubro do mesmo ano, o agente foi demitido, porém, já este mês, ganhou o recurso contra a demissão.

O polícia recuperou o emprego devido a uma cláusula no código do governo local que impede que as autoridades policiais disciplinem um agente por uma conduta que ocorreu há mais de 180 dias. Durante o processo disciplinar, os depoimentos de várias testemunhas em relação ao incidente foram contraditórios em relação aos factos, abrindo portas à utilização desta cláusula.

Um polícia declarou que Matthew Luckhurst voltou para trás de bicicleta, após este afirmar que não podia deixar o recipiente ao lado do sem-abrigo porém, devido a uma lesão, este não era capaz de andar de bicicleta na data do incidente. Este facto, levantou questões sobre a data do incidente e levou a que esta dúvida pudesse ser explorada para reverter a decisão.

Apesar de ter vencido este caso, o polícia tem ainda outro processo para resolver. Matthew e outro agente terão defecado numa casa de banho atribuída a mulheres no escritório de patrulha de bicicletas.