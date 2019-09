Polícia grega prende motorista de carrinha que transportava 26 migrantes

Hoje às 09:09 Facebook

A polícia da cidade de Salónica, no norte da Grécia, disse ter prendido, no domingo, o motorista de uma carrinha que transportava 26 migrantes, 23 dos quais do Paquistão e três do Bangladesh.

O motorista era um albanês que tentou escapar-se a pé depois de elementos da polícia terem mandado parar a carrinha, mas acabou por ser preso, explicam as autoridades gregas.

As autoridades dizem que a polícia prendeu também um homem grego, encarregado de um armazém, onde os polícias encontraram mais 12 paquistaneses presos, enquanto os traficantes pediam dinheiro.

A polícia diz que os 26 migrantes da carrinha estavam a ser transportados para o armazém.

As autoridades dizem que os 26 migrantes pagaram dois mil euros euros cada um para serem levados de barco pelo rio que divide a Turquia e a Grécia e depois pela estrada até Salónica.