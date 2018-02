Polícia investiga tiroteio na Agência Nacional de Segurança

Hoje às 13:05 Facebook

A polícia norte-americana está a investigar um tiroteio ocorrido esta quarta-feira perto da sede da Agência de Segurança Nacional (NSA), nos arredores de Washington, que terá causado três feridos.

A televisão NBC Washington divulgou imagens de um veículo preto entalado nas barreiras que protegem a entrada do complexo de alta segurança.

Uma pessoa algemada podia ser vista sentada no passeio.

Um porta-voz da NSA declarou que a situação estava sob controlo.

Segundo a cadeia local ABC 7 News, três pessoas foram feridas a tiro e foi detido um suspeito.

Um porta-voz da base de Fort Meade, a 34 quilómetros a norte de Washington e onde se situa a sede da NSA, confirmou ao diário Baltimore Sun que estava a ser investigado um incidente ocorrido cerca das 7 horas locais (12 horas em Portugal continental).

"O presidente foi informado do tiroteio em Fort Meade. Os nossos pensamentos e orações estão com todos os que foram afetados", declarou a Casa Branca num comunicado.

O departamento da polícia do condado de Anne Arundel no Maryland, onde se encontra a agência de informações, anunciou na rede social Twitter que não está encarregado do inquérito.