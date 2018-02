Polícia liberta 17 crianças mantidas em cativeiro por líder religioso

Ontem às 19:45 Facebook

A Polícia da República de Moçambique (PRM) deteve, esta quinta-feira, um alegado líder religioso que mantinha um grupo de 17 crianças em sua casa, na cidade de Chimoio, centro de Moçambique.

"Estamos perante um crime de cárcere privado: ele esteve com as crianças desde novembro até hoje e nem sabemos como as alimentava", referiu Mateus Mindu, porta-voz provincial da PRM.

Divididas em grupos, as crianças eram mantidas em cativeiro alternadamente, presumivelmente para a situação não levantar suspeitas entre os progenitores, mas foram estes que acabaram por denunciar o caso à polícia, acrescentou.

As crianças, todas do sexo masculino, têm entre nove e 16 anos e a PRM está a tratar do seu retorno às famílias.

Segundo Mateus Mindu, os menores eram usados em rituais, supostamente religiosos.

Em declarações a jornalistas, o suposto pastor referiu que formou uma igreja por sua iniciativa, um culto que "ainda não tem nome" e em que o grupo se dedicava a rezar, em casa dele ou em montanhas próximas.

"Nunca as proibi de irem para suas casas", acrescentou.

A polícia interveio depois de receber denúncias sobre "um suposto pastor de uma igreja desconhecida que recrutava crianças para sua casa", concluiu Mateus Mindu.