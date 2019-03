Polícia Maritima portuguesa resgata 59 migrantes de ilha grega de Lesbos

Hoje às 20:35 Facebook

Uma equipa da Polícia Marítima portuguesa em missão na ilha de Lesbos, na Grécia, detetou hoje de madrugada, por terra, um grupo de 59 migrantes, dos quais 34 crianças, 15 mulheres e 10 homens, todos afegãos.

De acordo com um comunicado da Polícia Marítima (PM), uma patrulha com uma Viatura de Vigilância Costeira da Polícia Marítima detetou, pelas 03:40, um bote muito próximo de terra, tendo passado as coordenadas para a embarcação da Polícia Marítima, que chegou ao local quando já decorria o desembarque por terra, em condições difíceis e sem segurança.

A equipa da Polícia Marítima deslocou-se de imediato por terra, tendo alcançado o grupo de migrantes, apoiando-os até à chegada das autoridades gregas.