Pequeno bote de borracha furou e migrantes caíram ao mar. Portugueses realizaram dois resgates em dois dias seguidos

A equipa da Polícia Marítima que integra a missão "Poseidon", coordenada pela agência europeia Frontex, resgatou, nesta terça-feira, 13 migrantes que tentavam chegar à ilha grega de Lesbos. A operação da comitiva portuguesa - uma das que controla e vigia as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço - foi dificultada pelo pânico que se instalou quando o pequeno barco de borracha furou e várias pessoas caíram à água.

Segundo fonte oficial da Frontex, só a rápida intervenção dos portugueses evitou uma tragédia. "Pode ser só uma questão de segundos para a operação de resgate no mar tornar-se mortal. É preciso equipas experientes para sair de uma situação desafiadora com toda a gente sã e salva", lê-se num comunicado da agência europeia. "Várias das 13 pessoas a bordo caíram na água e começaram a entrar em pânico. Felizmente, a equipa profissional portuguesa perdeu pouco tempo para evitar um possível desastre", acrescenta a Frontex, revelando que todos os migrantes chegaram com vida a terra.

No dia anterior, a mesma equipa da Polícia Marítima já tinha resgatado 24 migrantes, dos quais cinco eram crianças e sete eram mulheres. Todos estavam a bordo de um bote, que foi identificado pela equipa da Viatura de Vigilância Costeira da Polícia Marítima, ainda em águas turcas. Rapidamente a equipa a bordo da embarcação "Tejo" navegou para a posição estimada onde o bote iria entrar em águas gregas e intercetou a embarcação, transportando, posteriormente, os migrantes para o porto de Skala Skamineas, onde desembarcaram em segurança e foram entregues às autoridades gregas.