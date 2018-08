Polícia mata suspeito de ter assassinado pelo menos duas pessoas no Ohio

30 Abril 2018 às 23:52 Facebook

A polícia da capital do Estado do Ohio, nos Estados Unidos, disse que um agente matou um suspeito que estava armado, em resposta a um esfaqueamento que provocou pelo menos dois mortos e um ferido.

A polícia de Columbus afirmou que as vítimas mortais são duas mulheres e que uma terceira ficou gravemente ferida e acrescentou que foi encontrado um homem morto nas proximidades do local, horas depois do ataque.

Os investigadores estão a tentar determinar se essa vítima também foi esfaqueada no mesmo apartamento.

Segundo a polícia, o suspeito estava armado e disparou, embora nenhum oficial tenha sido atingido, acabando por ser morto.

A polícia ainda não identificou o suspeito ou as vítimas ou determinou ainda as causas do ataque.