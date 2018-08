Polícia militar mata três suspeitos de arrastão no Rio de Janeiro

Hoje às 12:49 Facebook

A Polícia Militar brasileira matou três suspeitos numa perseguição policial seguida de tiroteio e que levou ao fecho de um dos acessos à Ponte Rio-Niterói.

De acordo com o jornal "O Globo", do tiroteio resultaram ainda três feridos, um deles um polícia do 12.º batalhão, que de acordo com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro "está bem".

Segundo aquele jornal, que cita informações do 12.º BPM, os suspeitos realizavam um arrastão na Alameda São Boaventura, no bairro do Fonseca, e, ao chegarem ao acesso à ponte, houve confrontos.

As forças policiais apreenderam ainda quatro espingardas.

A concessionária da Ponte, a Ecoponte, fechou o acesso à ponte desde as 06:10 locais (10:10 em Lisboa) e assegurou um desvio por um bairro local.