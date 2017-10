Polícia morto por aluno em universidade do Texas

Hoje às 08:35, atualizado às 08:37 Facebook

Um aluno da Universidade Tecnológica do Texas, nos Estados Unidos, detido por posse de droga, matou um polícia, com um tiro na cabeça, na segunda-feira.

Em comunicado, a universidade deu conta de que um agente da polícia que presta segurança no estabelecimento de ensino morreu depois de ter sido atingido por um tiro na cabeça.

Antes do disparo fatal, o suspeito tinha sido levado para a esquadra do campus universitário para ser interrogado por posse de droga.

O estudante puxou então de uma arma e baleou agente que acabou por morrer pouco depois.

"O suspeito fugiu a pé", indicou a universidade, que encerrou temporariamente.

O crime ocorreu no departamento da polícia da Universidade Tecnológica do Texas, um órgão composto por 140 agentes que presta serviços de segurança à instituição de ensino superior.

A universidade, localizada no condado de Lubbock, no noroeste do Texas, conta com aproximadamente 37 mil alunos.