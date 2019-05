Polícia mostra corpos de vítimas de acidente a condutores "voyeuristas"

Hoje às 09:34 Facebook

Um polícia alemão foi filmado a enfrentar os condutores que reduziram a velocidade, para ver e tirar fotografias de um acidente na estrada onde circulavam.

Quando há um acidente na estrada, independentemente de ser no sentido em que o condutor circula ou no contrário, os automobilistas reduzem a velocidade para ver o que está a acontecer, o que muitas vezes resulta em novos acidentes, ou congestionamento.

Na Alemanha, o policia Stefan Pfeiffer decidiu combater essa curiosidade, enfrentando com rigidez as pessoas que abrandaram para tirarem fotos do acidente que havia no local.

Nas imagens da emissora alemã Deutsche Welle, que a Associação de Trânsito da Guarda Civil partilhou nas redes sociais, vê-se o polícia a abordar um dos condutores, pedindo para sair do veículo. De seguida, Stefan Pfeiffer pergunta se quer ver de mais perto o corpo morto, para tirar fotos.

"Não quer ver? Então porque é que estava a tirar fotos?", questionou o polícia, que no fim da lição de moral informou aos automobilistas que iriam pagar uma multa de 128,50 euros pelo ato "vergonhoso" de terem tirado as fotografias.