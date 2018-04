Polícia "não está a medir esforços" na investigação ao rapto e agressão a jornalista

Hoje às 16:06 Facebook

A polícia moçambicana assegurou, esta terça-feira, que "não está a medir esforços" para a identificação dos autores do rapto e agressão na semana passada ao jornalista Ericino de Salema.

"A polícia não está a medir esforços, estamos empenhados, de forma incondicional, para podermos identificar e deter os indivíduos que estiveram na origem do cometimento do referido crime", declarou o porta-voz do Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique (PRM), Inácio Dina, em conferência de imprensa de balanço da atividade semanal da corporação.

Questionado pelos jornalistas sobre a falta de esclarecimento de anteriores atos de violência contra académicos e analistas políticos com posições críticas ao Governo moçambicano, Inácio Dina afirmou que cada caso tem a sua especificidade e exige um tratamento próprio.

"O tratamento de cada caso requer um esforço redobrado, porque a forma de cometimento é que determina a forma de investigação", declarou.

Inácio Dina acrescentou que estabelecer um paralelo entre o ataque ao jornalista e comentador Ericino de Salema e casos similares ocorridos no passado pode comprometer o sucesso das investigações, devido à complexidade de cada crime.

Ericino de Salema foi raptado no passado dia 27 à saída do Sindicato Nacional dos Jornalistas (SNJ), no centro de Maputo, e encontrado algumas horas depois abandonado nos arredores da capital, apresentando agressões nas pernas e no braço esquerdo.

Salema, que é também jurista, é comentador do "Pontos de Vista", um popular programa de comentários do canal privado STV.

O jornalista é o segundo comentador do "Pontos de Vista" a ser alvo de violência, depois de em maio de 2016, o politólogo José Macuane ter sido alvejado a tiro nos pés por indivíduos desconhecidos que o raptaram no centro de Maputo e o levaram para a mesma área onde Ericino de Salemana foi abandonado ferido.