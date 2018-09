Polícia persegue tanque roubado por soldado durante duas horas

07 Junho 2018 às 13:45 Facebook

O soldado norte-americano Jushua Philip Yabut foi detido na terça-feira à noite, depois de roubar um tanque da base da Guarda Nacional, em Virginia, EUA.

De acordo com o jornal britânico "Daily Mail", Joshua estava, alegadamente, sob a influência de drogas quando roubou o veículo blindado e conduziu durante mais de 95 quilómetros pelo estado de Virgínia, enquanto estava a ser perseguido pelas autoridades, durante duas horas.

A perseguição começou às 19.55 horas de terça-feira. O veículo não estava armado, mas Joshua possuía uma arma de serviço, para a qual não tinha munições.

"A unidade estava a fazer um treino de rotina em Fort Pickett quando [Joshua] levou o tanque", contou Cotton Puryear, porta-voz da Guarda Nacional de Virginia à estação local "WTVR".

O soldado levou a polícia até Richmond, capital de Virgínia, e conduziu em direção ao edifício do Capitólio, na baixa da cidade, onde havia polícia a proteger a entrada da praça. Apesar de o tanque atingir velocidades de 72 quilómetros por hora, não foi registado nenhum acidente.

O soldado partilhou o momento nas redes sociais, através de uma fotografia com a cabeça fora do tanque e a fazer um gesto com as mãos. Além disso, Joshua partilhou ainda um vídeo dentro do veículo.

Durante o incidente, Joshua escreveu ainda alguns tweets, como por exemplo "onde está esse maldito búfalo" e "tudo o que quero fazer é arranjar uma esposa anime [animação produzida por estúdios japoneses]".

Às 21.40 horas, o tanque foi rodeado pela polícia. Ao sair do veículo, o soldado foi levado para o hospital e, de seguida, para a cadeia de Richmond.

Joshua era um tenente da Guarda Nacional do Exército da Virgínia em Fort Pickett, onde prestava serviço há mais de 11 anos. Esteve também no Afeganistão entre 2008 e 2009 com a Guarda Nacional do Ilinóis.