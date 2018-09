Polícia procura câmaras escondidas em sanitas e usadas para pornografia

JN Hoje às 10:46 Facebook

As autoridades da capital da Coreia do Sul, Seul, estão a inspecionar várias casas de banho públicas. O objetivo é encontrar câmaras de vídeo ilegais escondidas em sanitas.

Só em 2017 foram encontradas mais de seis mil câmaras de vídeo ilegais em casas de banho e vestiários de lojas na Coreia do Sul. Os autores do crime gravam as imagens e depois colocam-nas em sites de pornografia sem autorização das pessoas filmadas.

No início do ano, dezenas de milhares de mulheres protestaram contra este flagelo, usando camisolas com mensagens como "a minha vida não é a tua pornografia". Cerca de 80% das vítimas deste tipo de crime são mulheres.

Segunda avança a agência Yonhap , citada pela BBC, as investigações às casas de banho públicas acontecem uma vez por mês. Com o aumento do número de casos, os trabalhadores da limpeza vão passar a analisar as casas de banho em busca de material usado para estas gravações ilegais.

À BBC, fonte policial explicou que é difícil encontrar os criminosos, uma vez que estes dispositivos podem ser facilmente instalados e desinstalados. No entanto, só em 2017 foram detidas mais de cinco mil pessoas por casos relacionados com este tipo de crimes,