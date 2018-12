Polícia procura homem que furtou carro com duas crianças em Espanha

AC Hoje às 11:47 Facebook

A polícia espanhola procura um homem que furtou um carro com uma menina de 11 meses e um menino de quatro anos, após agredir a mãe das crianças.

A bebé, de 11 meses, foi abandonada pelo ladrão em Fuenlabrada, a 50 quilómetros do local de onde havia sido levada, em Collado Villalba, nos arredores de Madrid. Após observação no hospital de Fuenlabrada, os médicos concluíram que menina estava de perfeita saúde e deram-lhe alta.

A bebé estava num carro, com o irmão, de quatro anos, quando a viatura foi furtada, às primeiras horas da manhã de segunda-feira. A mãe parou à porta de casa da avó, na rua Ignacio Serrano, na localidade de Collado Villalba, e deixou o carro a trabalhar, para manter o aquecimento da viatura enquanto tocava à campainha da avó das crianças. Pretendia deixar a bebé aos cuidados da avó, seguindo depois para o trabalho e deixando o filho, de quatro anos, na creche.

Aproveitando a distração da mulher, o ladrão, um homem de barba aparentando 40 anos, fugiu com a viatura e as crianças. A mãe tentou impedir o furto e foi derrubada pelo suspeito, que a atingiu com a porta do carro.

"Quase a matava com o golpe. A minha irmã foi atrás do carro a gritar que tinha os filhos dentro", disse a tia das crianças, Zahulia, em declarações à Europapress.

O homem ignorou o desespero da mulher e seguiu caminho. Parou à porta de supermercado para deixar o menino, de quatro anos, porque estaria a gritar e rumou na direção de Madrid. Deixaria a menina, depois, em Fuenlabrada, "onde abandonou o carro, no meio da via", esclareceu a polícia local, através do Facebook.

"As crianças foram entregues aos pais nas nossas instalações", acrescentou a polícia de Fuenlabrada. "Esta história teve um final feliz, mas lembrem-se que poderia ter sido diferente. Um simples descuido pode mudar uma vida", alertou.